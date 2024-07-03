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التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة

خبر عاجل
2024-07-03 | 09:59
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التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
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التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة

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