التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة

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