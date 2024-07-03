الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
2024-07-03 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
المروري:
تصادم
المركبات
الحلو
مقابل
الإطفاء
باتجاه
الكرنتينا
والأضرار
مادية
وحركة
المرور
كثيفة
ودراج
مفرزة
بيروت
الثالثة
المعالجة
التالي
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية مباشرة بعد حفل اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:29
الجزيرة عن إسرائيل هيوم: نتنياهو أعطى موافقته للمؤسسة الأمنية والجيش قبل أيام لإغتيال مسؤول كبير في حزب الله
آخر الأخبار
12:29
الجزيرة عن إسرائيل هيوم: نتنياهو أعطى موافقته للمؤسسة الأمنية والجيش قبل أيام لإغتيال مسؤول كبير في حزب الله
0
آخر الأخبار
12:26
المقاومة الإسلامية: قصفنا ثكنة زرعيت بصواريخ بركان
آخر الأخبار
12:26
المقاومة الإسلامية: قصفنا ثكنة زرعيت بصواريخ بركان
0
منوعات
12:26
لزيادة الإنتاجية والتوظيف... أول بلد أوروبي يعتمد أسبوع عمل من 6 أيام
منوعات
12:26
لزيادة الإنتاجية والتوظيف... أول بلد أوروبي يعتمد أسبوع عمل من 6 أيام
0
آخر الأخبار
12:25
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا
آخر الأخبار
12:25
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مقر الكتيبة التابعة لسلاح البر في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
0
خبر عاجل
2024-07-01
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية مباشرة بعد حفل اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار"
خبر عاجل
2024-07-01
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية مباشرة بعد حفل اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار"
0
خبر عاجل
2024-07-01
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
2024-07-01
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
0
خبر عاجل
2024-06-30
يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء
خبر عاجل
2024-06-30
يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-29
تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!
منوعات
2024-06-29
تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!
0
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-04-12
قوات الدفاع الجويّ الروسية أحبطت سلسلة من "محاولات شن هجمات إرهابية"
أخبار دولية
2024-04-12
قوات الدفاع الجويّ الروسية أحبطت سلسلة من "محاولات شن هجمات إرهابية"
0
فنّ
2024-06-04
نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد
فنّ
2024-06-04
نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
أخبار لبنان
08:05
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
0
أخبار لبنان
06:25
إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان
أخبار لبنان
06:25
إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان
0
أخبار لبنان
05:14
ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام
أخبار لبنان
05:14
ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام
0
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
0
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
2
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
3
خبر عاجل
09:59
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:59
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
4
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
5
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
6
فنّ
03:14
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
فنّ
03:14
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
7
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
8
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More