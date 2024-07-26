بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

أخلي مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية "لأسباب أمنية"، فيما تعرضت شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجوم كبير تسبب باضطربات كبيرة في حركة القطارات السريعة.



وقال المطار السويسري الفرنسي: "أخلي المطار لأسباب أمنية وهو مغلق الآن. سنوافيكم بمعلومات وافية أكثر في وقت لاحق".



وفي وقف سابق، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف)، أنها تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.



وقالت الشركة في بيان: "سنحوّل مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".