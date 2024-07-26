الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

خبر عاجل
2024-07-26 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

أخلي مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية "لأسباب أمنية"، فيما تعرضت شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجوم كبير تسبب باضطربات كبيرة في حركة القطارات السريعة.
     
وقال المطار السويسري الفرنسي: "أخلي المطار لأسباب أمنية وهو مغلق الآن. سنوافيكم بمعلومات وافية أكثر في وقت لاحق".

وفي وقف سابق، أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف)، أنها تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
     
وقالت الشركة في بيان: "سنحوّل مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".

آخر الأخبار

أخبار دولية

خبر عاجل

الهجوم

الكبير

السكك

الحديدية

الفرنسية...

اخلاء

بازل-مولوز

لأسباب

أمنية

التحكم المروري: قطع السير داخل نفق صائب سلام بسبب تسرب مادة المازوت وتحويل السير إلى محاذاة النفق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:59

إستئناف حركة الملاحة في مطار بازل-مولوز الفرنسي السويسري بعد إنذار بوجود قنبلة

LBCI
أخبار دولية
02:55

هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات

LBCI
آخر الأخبار
02:39

أ.ف.ب: شركة السكك الحديدية الفرنسية تعلن وقوع أعمال تخريبية استهدفت خطوطا لقطارات عالية السرعة

LBCI
آخر الأخبار
04:59

رئيس الوزراء الفرنسي: عمليات التخريب في منشآت شركة القطارات منسقة والعواقب على السكك الحديدية هائلة وخطيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-07-22

التحكم المروري: قطع السير داخل نفق صائب سلام بسبب تسرب مادة المازوت وتحويل السير إلى محاذاة النفق

LBCI
خبر عاجل
2024-07-21

بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-21

نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد

LBCI
خبر عاجل
2024-07-21

بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-12

هاشم صفي الدين: سنزيد من عملياتنا "كمّاً ونوعاً"

LBCI
اقتصاد
2024-07-23

إليكم اسعار المحروقات اليوم...

LBCI
فنّ
2024-05-28

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-06

مقدمة النشرة المسائية 6-7-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..

LBCI
أخبار دولية
05:38

أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
00:23

هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعتداءات اسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الحدود البحرية والحدود البرية سيناريو يتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان بلد القداسة والإيمان... قديسون وطوباويون من القرون الأولى آخرهم البطريرك الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دعم المدارس الرسمية...مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية تنجح في احراز تقدم في القطاع التربويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ملكة الإحساس اليسا ستزين مسرح ملكة جمال لبنان ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبل انطلاق الأولمبياد... خيبة أمل سياحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

بعد الهجوم الكبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية... اخلاء مطار بازل-مولوز لأسباب أمنية

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
10:06

قائد سلاح الجو الإسرائيليّ: الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط أيضًا لـ"حزب الله"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:30

اكتشاف مذهل... العلماء يعثرون على "كنز ثمين" في كوكب عطارد!

LBCI
حال الطقس
01:46

احتمال تساقط رذاذ بين بعد ظهر الجمعة والسبت... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
15:53

المقاومة الإسلامية:‏ اطلاق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية اسرائيلية ‏داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب

LBCI
آخر الأخبار
17:03

أكسيوس عن مصادر: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار خلال يومين

LBCI
منوعات
15:14

امرأة ترصد مخلوقا غريبا في نهر لندن... هكذا بدا المشهد! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More