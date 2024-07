إعادة جدولة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم غد...

عطفًا على البيان السابق الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط حول تعديل مواعيد بعض الرحلات القادمة الى بيروت في28/29 تموز 2024 لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج، أعلنت الشركة أيضًا عن تعديل بعض رحلاتها من والى بيروت ليوم 29 تموز 2024 وذلك وفق الجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل 29 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

09:45 08:30 الرياض بيروت ME 424

13:05 11:50 بيروت الرياض ME 425

16:25 15:25 نيس بيروت ME 223

20:30 19:30 بيروت نيس ME 224

09:55 08:55 جدة بيروت ME 364

13:25 12:25 بيروت جدة ME 365

10:40 08:40 الكويت بيروت ME 404

13:55 11:55 بيروت الكويت ME 405

10:00 07:30 القاهرة بيروت ME 304

12:20 09:50 بيروت القاهرة ME 305

14:30 12:55 بغداد بيروت ME 322

17:00 15:25 بيروت بغداد ME 323

*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



أما بالنسبة لبقية الرحلات، فستبقى على مواعيدها المجدولة.



ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb