مصدر للـLBCI: جولة نقاش أمس بين مدير الإستخبارات التركية ومسؤولين في وزارة الخارجية والأمن القومي الإيرانية ورغبة إيرانية جدية في وقف الحرب لكن الإسرائيليين مصممون على إستمرار الحرب وزيارة نتنياهو لنيويورك ستزيد من إحتمالات التعقيدات

نتنياهو: لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه وعلى مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات عليها لضمان عدم إمتلاكها أسلحة نووية

نتنياهو: لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه وعلى مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات عليها لضمان عدم إمتلاكها أسلحة نووية

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الإستخباراتي وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله