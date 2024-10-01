عائلات من رميش وعين إبل عالقة في مدرسة الـOLAS في رميش تناشد الجيش والصليب الأحمر تأمين خروجها إلى منطقة آمنة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عثرنا على خريطة ونفق يتجه نحو حدود إسرائيل بهدف احتلال بلدات ظهرت على الخريطة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عثرنا على خريطة ونفق يتجه نحو حدود إسرائيل بهدف احتلال بلدات ظهرت على الخريطة

النائب حسن فضل الله للـLBCI: المقاومة على جهوزية كاملة للإلتحام البري وهذا متروك للميدان والقيادات الميدانية وللخطط البديلة التي وضعتها المقاومة وصادق عليها السيد نصرالله قبل استشهاده