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حمية: نظرا للتطورات الإقليمية سوف يتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لمدة ساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات

خبر عاجل
2024-10-01 | 13:43
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حمية: نظرا للتطورات الإقليمية سوف يتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لمدة ساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات
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حمية: نظرا للتطورات الإقليمية سوف يتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لمدة ساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات

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