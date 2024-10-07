فرنجية: الرئيس بري لا يزال يدعم ترشيحي والبعض اعلن استسلامه قبل المعركة

التالي

فرنجية من عين التينة: إذا انكسر أي فريق في لبنان فكل لبنان سيخسر والأهم أن يكون بلدنا منتصرًا ولا وجود لرئيس يرضي الجميع وبرأيي نريد رئيسًا فعليًا وشرعيًا وأن يكون وطنيًا وعربيًا