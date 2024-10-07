سامي الجميل لـ عشرين 30: القرار ليس بيد الدولة اللبنانية وعليها استعادة هذا القرار للتفاوض به وعلى حزب الله أن يفهم أن بعد الدمار حان الوقت أن يسلم بالجيش والدولة وعلى بري أن يقنعه بذلك

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