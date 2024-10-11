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يديعوت أحرونوت: معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان وتمّ تعريف غزة رسميا على أنها ساحة قتال ثانوية للمرة الاولى منذ 7 تشرين الاول