نتنياهو: رفض إجلاء قوات اليونيفيل موقتا سيحولها إلى رهائن لدى حزب الله وإسرائيل ستبذل كل جهد ممكن لمنع سقوط خسائر في صفوف اليونيفيل وستفعل ما في وسعها للفوز بالحرب وأعبّر عن أسفي لأي ضرر لحق بقوات حفظ السلام

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