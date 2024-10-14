الجيش الاسرائيلي: قضينا على محمد كامل نعيم وهو قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله من خلال غارات في النبطية

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