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معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء

خبر عاجل
2024-10-14 | 07:45
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معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
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معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء

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معلومات للـ LBCI: تبيّن أن آل فقيه من العائلات المستأجرة في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
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