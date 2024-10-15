قاسم: سنركز على استهداف جيش العدو وأقول له الحل بوقف إطلاق النار أما إذا كانت إسرائيل لا تريد ذلك سنستمر في المواجهة

قاسم: حزب الله قوي رغم الضربات القاسية التي أصابته واستعدنا عافيتنا الميدانية وقدراتنا ولا يوجد مركز شاغر في الحزب حاليًا وقريبًا سنختار أمينًا عامًا جديدًا

قاسم: حزب الله قوي رغم الضربات القاسية التي أصابته واستعدنا عافيتنا الميدانية وقدراتنا ولا يوجد مركز شاغر في الحزب حاليًا وقريبًا سنختار أمينًا عامًا جديدًا

قاسم: بما أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف كلّ لبنان فلنا الحقّ باستهداف أيّ نقطة في كيانه سواء في الوسط أو الشمال أو الجنوب فلم يعد هناك نقاط ضمن أيّ معادلة