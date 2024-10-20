انذار اسرائيلي الى سكان طير زبنا (الشهابية) - حومين الفوقا - صور

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸طير زبنا (الشهابية)
🔸حومين الفوقا
🔸صور
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/hWS7wjre6Q
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸طير زبنا (الشهابية)
🔸حومين الفوقا
🔸صور
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/hWS7wjre6Q