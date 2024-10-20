انذار اسرائيلي الى سكان طير زبنا (الشهابية) - حومين الفوقا - صور

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸طير زبنا (الشهابية)

🔸حومين الفوقا

🔸صور



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/hWS7wjre6Q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

الانذارات الاسرائيلية مستمرة، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي توجيه انذار إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: طير زبنا (الشهابية) - حومين الفوقا - صور.وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب . من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".