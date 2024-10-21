وصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب

الخارجية الإيرانية: اختيار رئيس للبنان شأن خاص باللبنانيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية ومنها حزب الله ولا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى

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