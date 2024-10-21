هوكستين بعد لقائه برّي: لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة

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