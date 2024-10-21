الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸منحدر القارب

🔸الليلكي



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/FA3nyP3Bcp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها مناطق منحدر القارب والليلكي، داعيًا إياهم لإخلائها وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.