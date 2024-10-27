أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا الى سكان عدد من مناطق جنوب لبنان.

وقال أدرعي عبر موقع "إكس":

"بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:

-تفحتا، غسانية، بابلية، زرارية، قصيبة، حبوش، كفر رمان، ارنون، يحمر، الخيام، خربة، عرب اللوزية، مروانية، دير سريان.

-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة.

- الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.

-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

-يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".