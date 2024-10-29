مركز طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على الصرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين

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فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل