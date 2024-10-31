وصول طائرة جديدة من المساعدات القطرية إلى مطار بيروت

استشهاد عسكريّ في الجيش بعد استهداف دراجته النارية على طريق العامرية

استشهاد عسكريّ في الجيش بعد استهداف دراجته النارية على طريق العامرية

رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر للـLBCI: عشرات الآلاف نزحوا أمس الى دير الأحمر وهنا نناشد المراجع الحكومية والمنظمات الانسانية للقيام بخطة استنفار وطوارئ وتضافر الجهود لتأمين ما يلزم لا سيما المازوت والأغطية