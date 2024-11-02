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رابطة معلمي التعليم الأساسي: التأجيل اللوجستي والامتناع عن الحضور ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية

خبر عاجل
2024-11-02 | 09:42
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رابطة معلمي التعليم الأساسي: التأجيل اللوجستي والامتناع عن الحضور ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية
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رابطة معلمي التعليم الأساسي: التأجيل اللوجستي والامتناع عن الحضور ريثما يصدر جدول بدل الإنتاجية

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعا استثنائيا بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢ واستعرضت بداية العام الدراسي وما يشوبه من عقبات.

وتوجهت الرابطة بالتحية للمقاومين البواسل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وباركت للشهداء تضحياتهم وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وقيّمت الرابطة الخطة التي وضعتها الوزارة لانطلاقة العام الدراسي، وتوقفت عند مجموعة الثغرات والعقبات التي يجب متابعتها وحلها من خلال التواصل مع الإدارة التربوية في الوزارة والتي يجب تذليلها بالسرعة اللازمة وبطريقة غير تقليدية لضمان نجاح ما تيسر من العام الدراسي. 

وثمنت الرابطة صدور القرار ٨٥٤/م/٢٠٢٤ لجهة السماح للمدارس المقفلة بفعل الاعتداءات الصهيونية بالتعليم عبر الاونلاين، الأمر الذي يضمن حقوق المعلمين ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم ويحافظ على العاملين في المدارس ويحفظ كيانات المدارس وديمومتها، ورأت أن استعادة المبادرة في هذه المدارس يلزمها بعض الوقت لتسجيل تلامذتها وفقا للوائح  العام الماضي والاستعداد للانطلاق. 

وطالبت بالسماح للمدارس التي تحولت إلى مراكز ايواء بالتدريس الحضوري أو عبر الاونلاين وبنفس الطريقة التي سمحت للمدارس الخاصة، وتؤكد تحفظها على موضوع التدريس في دوام مسائي متأخر، مشددة على ضرورة منع أي من الصدامات بين الأهالي في هذه المدارس والنازحين إليها. 

ودعت الرابطة إلى إقرار بدل الأتعاب للمكلفين في المدارس التي تضم النازحين بعد اضافة المساعد الى هيكليتها.

كما ثمنت دعوة الوزير الى العودة بمرونة، داعية الى التأجيل اللوجستي وإعطاء مهلة أسبوع على الأقل لمديري المدارس لتنظيم برامجهم في المدارس التي ستعتمد التدريس الحضوري وأيضا للتسجيل في المدارس التي ستعتمد الاونلاين.

ولفتت الى أنه يبقى الموضوع الأهم وهو بدل الإنتاجية الذي سبق وأن حددته الرابطة بـ٦٠٠ $. 

ودعت إلى الامتناع عن الحضور ريثما يصدر القرار اللازم والواضح بتحديد بدل الإنتاجية وموعد تسديدها للمعلمين.

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