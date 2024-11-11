مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين

وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق

وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق

القرم للـLBCI: هناك خطر على الإنترنت في لبنان فالأجواء اللبنانية مفتوحة والإسرائيلي يتجول فيها كما يريد