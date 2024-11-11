كتانة للـLBCI: حصيلة اولية للغارة الإسرائيلية على عين يعقوب العكارية 7 شهداء و14 جريحًا حتى الساعة

التالي

مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: علاقتنا بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية ونقدّر دوره ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة وكلاهما كلٌّ بطريقته وامكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين