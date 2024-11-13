المقاومة الإسلامية: استهدفنا للمرّة الأولى شركة صناعات الأسلحة العسكريّة "IWI" في رمات هشارون في ضواحي مدينة "تل أبيب" بصلية من الصواريخ النوعيّة وأصابت أهدافها بدقّة

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