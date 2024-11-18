رويترز عن علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون ولبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية اليوم الاثنين وهذا المقترح الأكثر جديّة حتى الآن

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك