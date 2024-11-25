الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات مقرات قيادة ومراكز سيطرة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله

#عاجل جيش الدفاع هاجم في منطقة لبنان عشرات مقرات قيادة ومراكز سيطرة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله والذي يعتبر الجهة الإدارية العليا في التنظيم
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعة الماضية وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على نحو 25 هدف للمجلس التنفيذي لحزب الله… pic.twitter.com/mvsNDX0p4e
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم في منطقة لبنان عشرات مقرات قيادة ومراكز سيطرة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله والذي يعتبر الجهة الإدارية العليا في التنظيم
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعة الماضية وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على نحو 25 هدف للمجلس التنفيذي لحزب الله… pic.twitter.com/mvsNDX0p4e