الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات مقرات قيادة ومراكز سيطرة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله

#عاجل جيش الدفاع هاجم في منطقة لبنان عشرات مقرات قيادة ومراكز سيطرة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله والذي يعتبر الجهة الإدارية العليا في التنظيم



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعة الماضية وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على نحو 25 هدف للمجلس التنفيذي لحزب الله… pic.twitter.com/mvsNDX0p4e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم في منطقة لبنان عشرات مقرات قيادة ومراكز سيطرة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله والذي يعتبر الجهة الإدارية العليا في التنظيم."وأشار إلى أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت خلال الساعة الماضية وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على نحو 25 هدفًا للمجلس التنفيذي لحزب الله في عدة مناطق ومنها النبطية وبعلبك والبقاع ومشارف بيروت وضاحية بيروت الجنوبية."وأوضح أنه "من بين الأهداف، تم ضرب غرف قيادة ومراكز سيطرة وجمع معلومات تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله والتي تواجد داخلها قادة وعناصر حزب الله."وقال إن "هذه الغارات استهدفت قدرات المجلس التنفيذي لتنفيذ وتوجيه ومساندة عناصر حزب الله في محاولاتهم لتنفيذ اعتداءات ومخططات ارهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع بالإضافة إلى قدرات القيادة والسيطرة وجمع المعلومات في حزب الله. وكانت هذه المقرات المستهدفة مسؤولة عن بلورة صورة الوضع الشاملة في حزب الله بهدف اتخاذ قرارات عملياتية وأخرى."