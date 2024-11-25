مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI: ما تريده اسرائيل عدم تهديد صاروخي او بري أما نقطة الانسحاب الاسرائيلي غير واضحة بعد وربما تكون في نهاية المدة الزمنية اذ ستكون خطوة مقابل اخرى في تطبيق الاتفاق

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