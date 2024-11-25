أمال شحادة: تخوف لدى الإسرائيليين من وقف هوكستين الوساطة الأميركية في حال عدم التوصل لإتفاق في غضون أيام ومن قرار أميركي أحادي الجانب بعدم إستخدام الفيتو في أي جلسة لمجلس الأمن مخصصة لوقف النار مع لبنان ما يعني تمرير القرار وإلزام إسرائيل بتنفيذه

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