مصدر في الإليزيه: المناقشات بشأن وقف إطلاق النار على الخط الأزرق أحرزت تقدمًا كبيرًا وهدفنا التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن حماية السكان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان على جانبي الخط الأزرق مع إحترام سيادة لبنان

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