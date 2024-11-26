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وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكوميّ: الأجواء ايجابية ونتفاءل لكن بحذر والأمور بخواتيمها ولبنان قام بالذي يتوجّب عليه

خبر عاجل
2024-11-26 | 05:00
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وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكوميّ: الأجواء ايجابية ونتفاءل لكن بحذر والأمور بخواتيمها ولبنان قام بالذي يتوجّب عليه
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وزير العمل مصطفى بيرم من السراي الحكوميّ: الأجواء ايجابية ونتفاءل لكن بحذر والأمور بخواتيمها ولبنان قام بالذي يتوجّب عليه

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