وفد من اللقاء الديمقراطيّ بعد لقاء المطران عودة عن المشاركة في جلسة التمديد للعماد عون: سنشارك والتمديد سيكون شبيهًا لما حصل السنة الماضية وتتجّه الجلسة نحو التمديد للقيادات الثلاثة التي مُدّد لها السنة الماضية

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