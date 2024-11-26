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الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات طالت 20 هدفًا إرهابيًا خلال عملية سريعة إستمرت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية
خبر عاجل
2024-11-26 | 09:07
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الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات طالت 20 هدفًا إرهابيًا خلال عملية سريعة إستمرت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية
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