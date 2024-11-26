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تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

خبر عاجل
2024-11-26 | 10:17
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تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
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تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تحذيرا الى سكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط في بيروت.

وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":

"انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: 
-راس بيروت
-المزرعة
-المصيطبة
-زقاق البلاط

-أنتم موجودن بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن الجيش الاسرائيلي غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى المحددة.
 
-فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 50 متر".

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