مصادر متابعة: كلمة بايدن تأخرت بسبب تضارب في تفسير الموقف الاسرائيلي بين اعلان نتنياهو الموافقة على وقف النار او الحاجة الى موافقة من الكابينت الاسرائيلي الموسع التي لم تأت بعد

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