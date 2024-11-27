الجيش: لعدم الاقتراب من المناطق التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، ولاسيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".