الوكالة الوطنية: جرح شخصين في بلدة مركبا في إستهداف إسرائيليّ ودبابة ميركافا أطلقت قذيفة على بلدة الوزاني

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: مسيرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في قرية مركبا جنوب لبنان لإبعادها عن منطقة الحظر

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: مسيرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في قرية مركبا جنوب لبنان لإبعادها عن منطقة الحظر

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