أدرعي: رصدنا نشاطًا داخل موقع لحزب الله في جنوب لبنان واحبطنا التهديد بغارة

#عاجل قبل قليل تم رصد نشاط إرهابي داخل موقع لحزب الله الارهابي كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان. تم احباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية.



جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. pic.twitter.com/MuOEbXrmsu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس"، أنه "تم رصد نشاط داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان".وقال: "تم احباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية".واضاف: "الجيش الاسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار".