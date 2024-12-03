تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في خراج بلدة القليلة - صور ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في خراج بلدة القليلة - صور ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني