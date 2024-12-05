باسيل لـ "جدل": نستطيع تجديد التفاهم مع المعارضة وفريق اوسع على جهاد ازعور او على مرشح آخر ولكن لا أؤيد السير بذلك واستبعاد الثنائي الشيعي كما لا يُمكنني السير مع الثنائي واستبعاد المعارضة واذا تعنّت اي فريق فيحررنا ونتفق بالتالي مع الفريق الآخر

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