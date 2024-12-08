مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة

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