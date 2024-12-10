الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مخزونات أسلحة إستراتيجية في سوريا خلال 48 ساعة

#عاجل عملية "سهم الباشان": جيش الدفاع هاجم مخزونات أسلحة استراتيجية في سوريا
⭕️خلال 48 ساعة هاجم جيش الدفاع أغلبية مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خشية سقوطها بيد عناصر إرهابية.
⭕️في الساحة البحرية: مساء أمس (الاثنين) انطلقت سفن صاروخية تابعة لسلاح البحرية لتنفيذ عملية… pic.twitter.com/H1zMOsOAXj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 10, 2024
#عاجل عملية "سهم الباشان": جيش الدفاع هاجم مخزونات أسلحة استراتيجية في سوريا
⭕️خلال 48 ساعة هاجم جيش الدفاع أغلبية مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خشية سقوطها بيد عناصر إرهابية.
⭕️في الساحة البحرية: مساء أمس (الاثنين) انطلقت سفن صاروخية تابعة لسلاح البحرية لتنفيذ عملية… pic.twitter.com/H1zMOsOAXj