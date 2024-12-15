قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في بلدة المقيبلة – عكار ما بين الساعة 14.30 والساعة 16.30

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة

قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقل القليلة- صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00