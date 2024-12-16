مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية

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