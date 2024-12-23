التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون

معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه

معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه

أكرم حلبي رئيسًا لولاية ثالثة تواليًا لإتحاد كرة السلة بعد فوز لائحته بالتزكية