وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد

قاسم: نحن كحزب الله حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة ان تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة والالغائيون لا فرصة لهم والاستحقاق لا ينجز بالاستقواء

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