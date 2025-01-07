آليات للجيش اللبناني في منطقة الحمرا البياضة تستعد للدخول الى اللبونة وعلما الشعب لاعادة الانتشار في المراكز التي أخلاها خلال توغل العدو الاسرائيلي (صور)

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