بولا يعقوبيان للـ LBCI: قد يُنتخب الرئيس في يوم غير الخميس والرئاسة جزء من الاتفاق الكلي الكبير الذي يتعلق بوقف اطلاق النار والالتزامات اللبنانية يجب ان تكون كما هي

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