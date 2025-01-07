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ايهاب مطر للـ LBCI: لم نسمع فيتو بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم

خبر عاجل
2025-01-07 | 15:11
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ايهاب مطر للـ LBCI: لم نسمع فيتو بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم
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ايهاب مطر للـ LBCI: لم نسمع فيتو بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم

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