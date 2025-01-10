الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

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مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري