النائب أديب عبد المسيح: نظرًا لانسحاب مخزومي لصالح القاضي نواف سلام فأنا أتماشى مع قرار المعارضة وأسمي سلام لرئاسة الحكومة

النائب جان طالوزيان: بين الأسماء المطروحة فضلت الرئيس ميقاتي

النائب جان طالوزيان: بين الأسماء المطروحة فضلت الرئيس ميقاتي

النائب جميل السيد: إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي وإن لم تتساو فصوتي ليس لأحد